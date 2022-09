Passo Fundo vai criar sistema com o intuito de induzir a inovação

Resultado de um amplo diálogo com setores envolvidos no ecossistema da inovação e da produção de um diagnóstico sobre o tema no município, o projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Passo Fundo estabelece diretrizes para formalizar e fortalecer o Sistema Municipal de Inovação e está sendo analisado pela Câmara de Vereadores. O documento é a materialização de uma ação estratégica e fundamental para o desenvolvimento econômico local, segundo avaliação do município

De acordo com Pedro Almeida, prefeito de Passo Fundo, o debate com o setor da inovação iniciou, oficialmente, durante a Semana de Desenvolvimento Econômico, promovida com o objetivo de valorizar o potencial econômico de Passo Fundo. No encontro, ocorrido em junho, a prefeitura e a Aliança Empresarial firmaram uma parceria para a produção de um planejamento que permita a identificação dos desafios, das perspectivas e dos caminhos para tornar Passo Fundo uma referência em inovação.

O secretário de Planejamento, Giezi Schneider, destaca que o envio do projeto de lei ao Legislativo é fundamental para que, a partir da sua aprovação, uma série de outras ações sejam desencadeadas. "Dentre elas, a criação do Conselho Municipal e o Plano Municipal de Inovação fortalecem não apenas o debate em torno do tema, mas materializam em forma de projetos, incentivos, recursos e eventos, a atuação da Prefeitura juntamente com os demais atores envolvidos", diz o secretário.

Conforme Schneider, que está acompanhando todo o andamento da proposta juntamente com um grupo de secretários designados pelo prefeito, a participação efetiva da Prefeitura no sistema é fator preponderante para a consolidação de tantas iniciativas que já ocorrem no município. "Os melhores exemplos de ecossistemas de inovação que vemos ao redor do mundo demonstram que o poder público deve ser presente e ativo, seja por meio de apoio institucional, legislação adequada, aporte de recursos, implementação de projetos ou apoio na governança", destaca.