Canoas fecha parceria com ONG para desenvolver programas educacionais em escolas da rede pública

A era da tecnologia potencializou o empreendedorismo jovem e fez explodir o número de startups no mundo inteiro. De olho nisso, a Secretaria Municipal de Educação de Canoas fechou uma parceria com a ONG Junior Achievement, que desenvolve programas educacionais para jovens dentro e fora do Brasil. A Escola Municipal Paulo VI é uma das 13 escolas que estão recebendo o projeto piloto que ensina, entre outras coisas, como funciona o mundo dos negócios e por que é importante aprender sobre essa temática.

Oito turmas, entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, além do EJA, receberam palestras durante um dos períodos da grade curricular. De acordo com a Chefe da Unidade de Programas e Projetos Especiais da pasta, Luana Vieira, que coordena a iniciativa, a atividade é uma oportunidade dos alunos descobrirem um novo universo de possibilidades de trabalho. "Esse projeto chega para fortalecer nossos estudantes, para que eles não desistam de aprender, porque a gente sabe que esse período é o momento que eles podem perder ou não o interesse pelos estudos. Então, esse programa tem um papel importante nessa tarefa de fazer eles olharem para o futuro".

A supervisora da escola, Andréia Luz Rech, destacou que esse e outros projetos têm a capacidade de mudar a perspectiva dos jovens estudantes, principalmente daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. "Nosso bairro é muito pobre e nós temos a consciência de que toda oportunidade deve ser abraçada pela escola, pelo bem deles, para que possam crescer como cidadãos e não acabem no caminho errado. Então, sempre que chega algum programa novo, nós aceitamos e fazemos questão de que todos participem", afirmou.