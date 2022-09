Centro infantojuvenil é inaugurado em Santa Cruz do Sul

O Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil Municipal (Craim), um espaço que servirá para acolher crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, foi inaugurado junto ao prédio do Centro Materno Infantil (Cemai) em Santa Cruz do Sul. O novo serviço é mais uma ação do Programa Pacto Santa Cruz pela Paz.

A estrutura do Craim contará com profissionais das áreas de enfermagem, psicologia e assistência social, que farão o trabalho de acolhimento das vítimas e seus familiares. São três salas disponíveis para oferecer o serviço.

O secretário de Governança e Relações Institucionais, e coordenador do Pacto pela Paz, Everton Oltramari, ressaltou a importância do novo serviço oferecido aos munícipes. "Estamos vendo um sonho se tornar realidade, que é o de interiorizar o serviço deste órgão tão importante na defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes. E Santa Cruz, com a criação deste órgão, dá um passo importante na articulação da sua rede, em oferecer um atendimento qualificado às vítimas de violência", afirmou.

Já a secretária de Saúde, Daniela Dumke, ressaltou a importância do novo órgão. "Com a entrega de mais este serviço para a população, vamos conseguir centralizar nossos atendimentos e minimizar o máximo possível o sofrimento de nossas crianças, e de todas as pessoas que passam por situações de violência", declarou.

Presento na solenidade, a promotora de Justiça Especializada, Danieli de Cassia Coelho, também se pronunciou. "Este é um sonho que sempre acalentei, sempre acreditei que Santa Cruz tem espaço e pessoas preparadas para ofertar este serviço. O Craim é mais uma porta de entrada, e quero parabenizar Santa cruz por este novo passo", reconheceu. Ainda segundo ela, em média, dois casos de violência sexual aparecem por semana, em Santa Cruz.