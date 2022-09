Parobé terá iluminação com 100% de lâmpadas de LED

A cidade de Parobé terá 100% de iluminação LED dentro de seis meses. O anúncio foi feito pelo prefeito, Diego Picucha, em um evento realizado na frente da Prefeitura, com a presença de diversas autoridades e da comunidade. Durante o anúncio, os primeiros pontos de iluminação LED nas vias próximas do prédio foram ligados e quem acompanhou a ação percebeu a enorme diferença de luminosidade dos novos equipamentos em relação às antigas lâmpadas incandescentes.

Ao todo, o programa Ilumina Parobé irá implantar cerca de 8 mil luminárias LED em todo o município, na área urbana e rural, entre a substituição das antigas lâmpadas de baixo rendimento por luminárias LED de alto rendimento, que proporcionam maior iluminação as vias, além da implantação de novos pontos de iluminação que não eram atendidos anteriormente. A ação ainda contempla 152 postes na ERS-239, no trecho que cruza o município. No total, serão investidos cerca de R$ 8 milhões de recursos do município via financiamento do BRDE.

A iniciativa ainda contempla na segunda etapa a ampliação do sistema de videomonitoramento da cidade que é efetuado pela Brigada Militar. Com a licitação já em andamento, o processo utilizará da estrutura dos postes de iluminação LED e do cabeamento para a implantação de novos pontos de monitoramento, perfazendo o cercamento eletrônico da cidade.

Já a terceira etapa engloba outro projeto em desenvolvimento, o da implantação de uma usina de energia solar, irá atender a demanda de consumo de todos os prédios públicos e da iluminação pública. Picucha ainda destacou que a troca das lâmpadas antigas pelas de LED gerará uma economia mensal de cerca de cerca de R$ 250 mil, quase 70% de economia comparada ao gasto atual. "Além disso, efetuaremos toda essa melhoria sem aumentar a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) dos nossos contribuintes. Essa é a segunda maior obra história de Parobé, ficando atrás apenas da pavimentação da Estrada do Pinhal, onde foram investidos mais de R$ 12 milhões. A previsão é que até o final do ano, todo o equipamento esteja instalado", destacou.