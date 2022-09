Centro de competições deve ser construído em Caxias

Antiga demanda de segmentos da comunidade, a implantação de um Centro Automotivo Municipal em Caxias do Sul ganhou novos contornos. O prefeito Adiló Didomenico anunciou o local que a prefeitura destinará ao equipamento.

O espaço indicado fica localizado a dois quilômetros após o acesso aos distritos de Vila Seca e Criúva pela Rota do Sol. De propriedade do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a área fica entre a rodovia estadual e a Estrada Municipal, que limita Caxias do Sul de São Francisco de Paula.

O próximo passo será a elaboração e envio de projeto de lei à Câmara de Vereadores com pedido de autorização para permuta da área do Samae por imóveis do município. Na sequência, em novo projeto, a prefeitura irá propor convênio para cessão de uso da área para a Associação Caxiense de Esporte Automotor, que ficará responsável pela execução e administração do empreendimento.

A ideia é que o projeto contemple área para competições de velocidade dos diferentes tipos de veículos, eventos de som automotivo e exposições de produtos e serviços do segmento, dentre outros. "Atualmente, estes eventos são realizados em locais que geram reclamações da comunidade. Com este projeto, atenderemos um grande público, estimulando a economia, principalmente o turismo, e oferecendo mais um espaço de lazer aos jovens", explicou. Assegurou que o local escolhido é uma área degradada por ter servido como base para extração de pedras para a construção da Rota do Sol. Por decorrência, o projeto terá baixo impacto na vizinhança.

O prefeito também comentou que o município segue à procura de uma área, próxima a esta escolhida para o Centro Automotivo Municipal, para a implantação do Parque Rural. Com ele, a prefeitura atenderá demanda da atividade campeira, que terá local para realização de rodeios, remate de animais, exposições e outros eventos.