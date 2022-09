Cidades das Missões debatem situação da Previdência municipal

A Associação dos Municípios das Missões (AMM), presidida pelo prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, realizou a sua assembleia geral ordinária do mês de setembro, em Cerro Largo, na sede da entidade, para debater o endividamento dos municípios com os fundos próprios de previdência. Os prefeitos, secretários municipais de Fazenda, de Recursos Humanos, gestores dos fundos e técnicos, participaram da palestra.

ldemar Silva, auditor da Serconprev Serviços em Previdência, especialista na gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), trouxe esclarecimentos sobre a situação atual da previdência e as implicações que ela acarreta na gestão municipal, pontuando o déficit atuarial elevado, repasses mensais onerosos para as prefeitura e o comprometimento do orçamento. De acordo com o auditor, o déficit anual dos municípios brasileiros com o RPPS é de R$ 7,9 bilhões, e a dívida acumulada soma R$ 1,3 trilhão.

Silva apresentou aos prefeitos modelos de sucesso de gestão previdenciária, apontando como caminho um projeto de previdência sustentável com gestão integrada entre o governo municipal, a administração do fundo e consultoria. "Tem de ser um trabalho a seis mãos para garantir um resultado satisfatório com qualidade no atendimento ao segurado", afirmou. Ele sugeriu, ainda, o aporte de bens, direitos e ativos como investimentos, a redução do comprometimento orçamentário da prefeitura, com a promoção de investimentos e desenvolvimento local, gerando emprego e renda.

Jacques Barbosa ressaltou que a dívida dos municípios missioneiros com seus fundos de aposentadoria é uma conta que precisa ser ajustada sob risco de comprometer a gestão. "Precisamos acertar esta equação para garantir a aposentadoria futura dos servidores municipais, o vencimento dos inativos e o salário dos ativos, sem que os municípios percam a sua capacidade de investimento em setores essenciais no atendimento à população", assinalou.