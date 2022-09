Os alunos da Escola Municipal De Ensino Fundamental Almirante Barroso, em Triunfo, deram um exemplo de mobilização em prol da preservação ambiental e do meio ambiente através da reciclagem. Com o apoio de funcionários e professores, eles participaram do projeto Plastitroque, da Braskem, e arrecadaram 1.834 kg de resíduos sólidos, que foram trocados por alimentos em um total de 272 kits distribuídos.

Os materiais coletados serão destinados à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca), do município. "Queremos compartilhar conhecimento sobre o funcionamento da cadeia da reciclagem e a importância da coleta seletiva. Quanto mais cedo começarmos essa conscientização, melhor para retirarmos resíduos do ambiente", afirma Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS.