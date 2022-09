Foi finalizado o projeto de concepção do barco escola de São Leopoldo. A embarcação será no estilo catamarã com uma sala de aula que comportará até 60 pessoas.

O objetivo é servir de espaço para educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos e promover o ecoturismo na cidade. A embarcação será paga como retificação pelo impacto ambiental da construção de um condomínio residencial.

Contrário à crença popular, o antigo barco educativo da cidade, o Martim Pescador, não era propriedade do município. Ele era mantido por uma instituição privada e foi descontinuado em 2015, por conta de dívidas trabalhistas. O prefeito Ary Vanazzi comentou sobre o projeto do barco escola em relação ao fim do Martim Pescador. "A nossa decisão de recuperar um barco para navegar o Rio dos Sinos está dentro do nosso plano estratégico de como tratamos e cuidamos da questão ambiental em São Leopoldo, que vai desde a educação ambiental até a preservação das matas e o mapeamento das nascentes. Este projeto vai além, tendo em vista a nossa política de transformar São Leopoldo em uma cidade ambientalmente sustentável e economicamente viável", disse.

"Conhecer para proteger. O barco escola cumprirá a função de promover a educação socioambiental de forma que a comunidade se integre à preservação e proteção, deste que é o maior patrimônio natural da nossa região: o Rio dos Sinos", destacou o secretário do Meio Ambiente Anderson Etter.