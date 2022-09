Índice de Preços e cesta básica voltam a subir em Caxias

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul (IPC-UCS) e o valor da Cesta Básica, calculados com base no mês de agosto. Os indicadores são apresentados mensalmente.

O Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul indica uma alta nos preços de 0,79% no mês de agosto de 2022, contra uma queda de 0,37% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançou 11,90%.

No mês de referência, dos sete grupos de produtos que compõem o IPC-IPES, um apresentou contribuição positiva para o aumento do índice: alimentação. Os subgrupos de habitação, vestuário, saúde e higiene pessoal, transportes, e educação, leitura e recreação apresentaram variação negativa. Não apresentou variação o grupo de despesas diversas.

Em relação ao custo da Cesta Básica observado na cidade de Caxias do Sul, no mês de agosto, o cesto de alimentos passou para R$ 1.272,46, uma alta de 0,88% em relação ao mês anterior. O aumento foi R$ 11,07.

No mês de agosto, observou-se que, dos 47 produtos que compõem a cesta, 26 aumentaram de preço, 20 tiveram seus preços médios reduzidos, e 1 permaneceu com seu preço inalterado. Por ordem de contribuição positiva, destacaram-se a costela suína, a coxa de frango, a maçã nacional, o óleo de soja e o queijo lanche fatiado. Os produtos destaques na redução de preços são o tomate, a alface, a batata inglesa, o pão e o feijão preto.