Venâncio Aires vai promover reforma em três postos

Ao menos três novas licitações estão abertas para execução de reformas em unidades de saúde de Venâncio Aires. As obras serão realizadas na localidade de Vila Estância Nova e nos bairros Coronel Brito e Macedo, somando investimentos que ultrapassam R$ 750 mil e integrando o plano da administração municipal de melhorias nos postos.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Caic, no bairro Coronel Brito, teve a empresa Toguse Construções Ltda vencedora do processo de licitação. Entretanto, ainda há o prazo de recursos para poder ser homologada. O local receberá reforma e ampliação em um investimento de R$ 500 mil, sendo que R$ 350 mil serão aplicados através do programa estadual Rede Bem Cuidar.

Já o projeto de revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Estância Nova terá o resultado do processo de licitação no dia 7 de outubro. No local será instalada uma estrutura metálica para cobertura em vidro, além da colocação de novo piso, floreiras e cerca. O valor estimado dos serviços é de R$ 25,5 mil.

Outra reforma é na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Macedo. O edital foi publicado na semana passada e as propostas serão conhecidas no dia 14 de outubro. A unidade receberá ampliação e reforma, com melhorias também no pátio externo. O investimento previsto no local é de R$ 458,8 mil.

De acordo com o secretário de Saúde, Tiago Quintana, a partir da assinatura dos contratos, as obras terão o prazo de conclusão de seis meses. Dessa forma, a expectativa é que as reformas sejam entregues no primeiro semestre de 2023.