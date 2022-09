O primeiro caso de varíola dos macacos (monkeypox) em Lajeado foi confirmado na sexta-feira (23). O caso foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) e a Secretaria Municipal da Saúde foi notificada.

Trata-se de um morador de Lajeado do sexo masculino, de 27 anos. O diagnóstico ocorreu após internação no Hospital Bruno Born. O início dos sintomas ocorreu no dia 10 de setembro, sendo que o teste positivo para a doença monkeypox foi na semana passada. O quadro do paciente é considerado estável e ele segue internado para monitoramento do caso. Outros casos considerados suspeitos estão sendo monitorados pelas equipes de saúde do município.

A monkeypox é uma doença causada pelo Monkeypox vírus (MPV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado ou com material corporal humano contendo o vírus. A transmissão entre humanos ocorre por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados, sendo que o contato direto com as pele ou com objetos contaminados têm papel fundamental.