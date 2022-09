Feira de calçados em Novo Hamburgo prepara novidades para nova edição

De 06 a 16 de outubro, a Loucura por Sapatos oferecerá promoções em calçados, bolsas, roupas e acessórios, na Fenac, em Novos Hamburgo. Com a expectativa de superar o público de 80 mil visitantes, esta edição terá uma novidade; a instalação da Fábrica Modelo, uma mini fábrica de calçados na entrada da feira, em parceria com a Calçados Beira Rio, que vai produzir em tempo real.

Para Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac, essa parceria inédita permitirá que os visitantes acompanhem a fabricação de calçados em tempo real. "Será possível presenciar como uma das maiores fábricas deste setor no mundo produz esse produto que nos acompanha no dia a dia", destaca, lembrando que os visitantes também poderão tirar dúvidas com os 10 colaboradores da empresa que estarão atuando no local diariamente. A fábrica funcionará em todos os dias de evento, das 10 às 21 horas, exceto em 10 e 11 de outubro.

Para a Calçados Beira Rio, o objetivo em participar e patrocinar o evento é apoiar os lojistas que comercializam os produtos da marca e estão expondo na feira. "Os calçados são a principal atração da Loucura por Sapatos, que é uma excelente oportunidade de negócios, principalmente para os nossos clientes lojistas que participam", destaca Maribel Silva, diretora comercial e marketing da indústria. Durante a feira, a mini fábrica produzirá modelos variados das marcas infantojuvenis. "Temos a projeção de produzir 4.500 pares ao total", detalha Maribel.

Além da Fábrica Modelo, a calçadista marcará presença na feira de outras formas. "Teremos um estande para divulgar o projeto de sustentabilidade da empresa, além de espaço de ativação, com exposição de produtos das oito marcas", finaliza.

Em paralelo à Loucura por Sapatos, ocorrerá o 14° Festival de Cervejas Artesanais, que reunirá mais de 20 expositores com os mais variados estilos de cervejas, proporcionando ainda experiências gastronômicas em food trucks. O festival acontecerá de segunda à sexta-feira das 16h às 22h e sábados, domingos e feriado das 10h às 22h.