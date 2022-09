Prefeitura apresenta projeto para obras de R$ 40 milhões em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, reuniu-se com moradores e lideranças da região do Desvio Rizzo para apresentar o projeto de revitalização da rua Alexandre Rizzo, acesso principal à localidade, e das demais intervenções previstas, com objetivo central de qualificação urbanística e viária do espaço. O projeto total está orçado em cerca de R$ 40 milhões.

O orçamento do projeto contempla R$ 26 milhões de financiamento obtido pelo município junto ao Badesul; R$ 4 milhões do governo do Estado a fundo perdido; R$ 7 milhões por parte do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) para obras de drenagem; e R$ 3 milhões de recursos do Município para desapropriações. De acordo com o prefeito, o Executivo já assinou o financiamento com o Badesul, o que permite iniciar a licitação para contratação de empresa ou consórcio para execução das obras viárias.

Outra medida em andamento é o envio de projeto de lei à Câmara de Vereadores com pedido de autorização para o Samae contratar financiamento para as obras de drenagem. Em paralelo estão sendo negociadas as desapropriações de 27 áreas, que totalizam perto de 2,8 mil metros quadrados. A estimativa de início das obras é para o primeiro bimestre de 2023, desde que o trâmite das licitações sigam situação de normalidade, e de conclusão em dois anos.

A secretária do Planejamento, Margarete Bender, reafirmou que a região do Desvio Rizzo foi uma das que mais cresceu demograficamente nos últimos anos, sem que houvesse contrapartidas em melhorias, especialmente urbanísticas e viárias. Lembrou que o projeto original, de 2010, foi reconstituído ao longo de um ano de estudos para que contemplasse não apenas a parte viária, mas também todo sistema de drenagem.