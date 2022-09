Uma produção de cerca de 300 mil toneladas de folha verde de erva-mate em 2022. Esta é a expectativa para a safra deste ano no Rio Grande do Sul, após dois anos de dificuldades em virtude da seca. E para marcar a abertura oficial da safra 2022 foi realizada nesta quinta-feira (22/09) a Festa da Colheita da Erva-Mate em Venâncio Aires. O município integra o Polo Ervateiro Região dos Vales, estando entre os cinco maiores grupos produtores de erva-mate no Rio Grande do Sul.

O evento é itinerante e foi organizado neste ano pelo Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate) e pela prefeitura de Venâncio Aires, com apoio da Emater, da Câmara Setorial da Erva-Mate, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e de diversas entidades.

"A Festa da Colheita da Erva-Mate é um evento oficial do estado desde 2020. A edição deste ano ocorre em um momento de recuperação da produção estadual, que sofreu com duas secas consecutivas", afirma Tiago Antonio Fick, coordenador e assessor técnico da Câmara Setorial da Erva-Mate. Segundo ele, o evento, com participação do setor, autoridades e população convidada, traz visibilidade para a cadeia produtiva e marca uma importante atividade da cadeia, que é a colheita. "Assim como para todo produto agropecuário, é na propriedade onde tudo começa", destaca.