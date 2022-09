UCS lança segunda fase de projeto focado em medicina digital

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) deu um passo, antes da pandemia, da aliança entre medicina e tecnologia, com o planejamento do Centro de Saúde Digital. A partir dessa visão antecipatória, foi possível fazer a inauguração da estrutura logo no início da pandemia e foi por meio do serviço que pacientes suspeitos ou com coronavírus puderam ter um primeiro atendimento. Agora, em 2022, foi lançada a fase dois do Centro de Saúde Digital, marcado por um novo posicionamento em monitoramento e acompanhamento das pessoas.

A plataforma aumenta a possibilidade de interação via chat, por vídeo e dos dispositivos digitais sem fio. A partir do rastreamento de funções biológicas e de movimento, o app faz comunicação com a Central Remota e possibilita interação com trabalhadores de diferentes áreas, como Enfermagem, Nutrição, Medicina, Fisioterapia e Psicologia.

Com a nova fase, o sistema possibilita intervenções e orientações para manutenção da qualidade de vida, a partir de atendimento multiprofissional e resolutivo, nos serviços de atenção primária e secundária. Coube ao professor Asdrubal Falavigna, vice-reitor da UCS, que responde pela coordenação do Centro de Saúde Digital, fazer a apresentação do novo aplicativo. Ele compartilhou uma visão geral sobre as funcionalidades do app e, em tempo real, demonstrou as potencialidades de interação da tecnologia, com a ilustração da comunicação do dispositivo com aparelhos, como contador de passos e balança corporal.

A aplicação permite, ainda, a conexão com aferidores de pressão, medidores de oxigenação e de glicose. "A fase dois do Centro de Saúde Digital envolve a saúde de precisão. Agora, não estamos simplesmente tratando doenças, mas tratando as pessoas que têm a doença. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida e na promoção da saúde. E isso se faz com vários profissionais, por isso, temos enfermeiros, psicólogos, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas", destacou.

Ainda sobre o aplicativo, ele pontuou que os profissionais conseguem estabelecer indicadores de normalidade. "A ideia é usar a tecnologia a nosso favor, e isso não quer dizer que vamos tirar o paciente de seu consultório. Ainda continua a interação, mas o paciente passa a ser melhor visto e monitorado", concluiu Falavigna.