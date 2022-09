Professoras de Lajeado farão curso em Portugal

As professoras Deise Cristina Scheibe, da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Aprendiz e da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento, e Pauline Pessi, da Escola Vida Nova e do Colégio Sinodal Conventos, foram selecionadas para realizarem o curso de aperfeiçoamento de "Professores Alfabetizadores - Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)" em Portugal. As professoras foram selecionadas após o município ter aderido ao programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC), em 2020.

As duas se dedicaram ao curso on-line fora da jornada de trabalho e passaram por avaliações ao longo da capacitação. O segundo eixo do curso foi o Alfabetização Baseada na Ciência (ABC), ministrado pelo Instituto Politécnico do Porto, de Portugal.

No início deste ano, o curso oportunizou que os professores inscrevessem projetos para participar das aulas práticas no país, sendo um projeto voltado a formação de professores e outro de intervenção pedagógica para os alunos. Das 100 vagas disponibilizadas para o Brasil, 12 professores foram selecionados no estado, sendo duas de Lajeado.

As professoras embarcam no dia 4 de novembro e retornam ao Brasil no dia 18 de dezembro. A capacitação ocorre de 7 de novembro a 16 de dezembro. As despesas relacionadas à viagem, como passagens aéreas, hospedagem e alimentação serão custeadas pelas entidades que promovem o curso.