Equipes trabalham na limpeza de parque em Canoas

A prefeitura de Canoas, através da Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), está intensificando os trabalhos de limpeza, corte e recolhimento de árvores no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo). Ao todo, já foram cortadas mais de 150 árvores que haviam sido comprometidas durante o forte temporal de agosto. O trabalho é feito para garantir que a população possa voltar a aproveitar o parque com a devida segurança.

Os estragos foram causados, principalmente, pelas árvores de grande porte que caíram, a maioria nativas e até centenárias. Servidores seguem trabalhando junto aos órgãos ambientais para garantir a melhor forma de promover um replantio, a curto e longo prazo, no local.

De acordo com o engenheiro agrônomo, Fernando Ferrari, será priorizado o plantio de espécies nativas regionais. "As mudas já terão porte grande, com 2,5 a 3 metros de altura, para dar maior impacto visual e também fazer sombra e dar conforto acústico para os animais do zoológico", destacou.

Serão plantadas no local figueiras, corticeiras do banhado, jabuticabas, ipês, espécies com flores e outras frutíferas regionais para alimentar os pássaros. A previsão da pasta do Meio Ambiente é de plantar 450 novas mudas já em um curto espaço de tempo.