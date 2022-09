Esteio lança programa de qualificação no serviço público

A prefeitura de Esteio lançou, nessa quinta-feira (22), o Programa Municipal de Promoção e Garantia de Qualidade (PPGQ). A iniciativa tem por objetivo assegurar ao cidadão serviços de qualidade e reconhecer os servidores pela sua prestação.

O PPGQ terá um sistema de avaliação, composto tanto por auditorias quanto por questionários respondidos pelos servidores, que resultará, ao final do processo, na concessão de selos conforme a pontuação atingida pelos setores. O lançamento do programa foi realizado durante um seminário no Salão Nobre da Prefeitura,

"Esse é mais um esforço para qualificar o serviço prestado à comunidade", destacou o prefeito, Leonardo Pascoal. "Alguns não acreditavam que o modelo de Governança e Gestão poderia dar certo, que ele não teria sequência. Mas ele está funcionando e é muito importante para os resultados que estamos obtendo. Quando olhamos para trás, percebemos o quanto avançamos em muitos aspectos, o que também foi reconhecido em pesquisas, prêmios e no último processo eleitoral", complementou.

"As demandas da população mudam, a régua vai subindo cada vez mais. Antes, os pais pediam por mais vagas nas escolas infantis, tínhamos uma fila de espera de 1,2 mil crianças. Hoje, todas as solicitações são atendidas, em qualquer período do ano. Agora, os pais passaram a cobrar climatização nas escolas", explicou.

O ciclo inicial do Programa Municipal de Promoção e Garantia de Qualidade terá sequência com a realização das primeiras auditorias nas secretarias da prefeitura, a partir de 3 de outubro. Nesse primeiro ano, somente as unidades administrativas passarão pelo processo. Para 2023, a ideia é ampliá-lo para escolas, unidades básicas de saúde, serviços da rede assistencial, entre outros.

Quatro pilares serão analisados, com métricas de avaliação e medição: ambiente (limpeza, organização, adequação dos espaços e acessibilidade), frequência dos servidores, avaliação institucional e atingimento de metas A cada um deles será atribuída uma pontuação, que vai balizar a qualidade.