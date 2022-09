Fenac abre concurso público para 10 cargos diferentes

A Fenac, de Novo Hamburgo, lançou edital de abertura para concurso público, com inscrições abertas até o dia 20 de outubro. O concurso público é para o provimento de empregos efetivos e formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal da Fenac, com admissão sob o regime CLT, com formação escolar de nível fundamental, médio, técnico ou superior, conforme atribuições e condições especificadas no edital.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site Fundação La Salle e será cobrada uma taxa entre R$ 50,00 e R$ 100,00, variando de acordo com o nível escolar requisitado para cada cargo. Os cargos que estão disponíveis são: Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Serviços de Copa, Assistente Administrativo, Assistente de Pessoal, Assistente de Feiras e Eventos, Encarregado de Compras/Almoxarifado, Técnico em Informática, Assistente de Licitações, Assistente de Marketing e Arquiteto.

Os salários variam de R$ 1.922,80 a R$ 10.909,80. Para todos as vagas serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com data provável de realização no dia 11 de novembro. Para a vaga de Auxiliar de Manutenção em específico serão realizados também testes de aptidão física, de caráter eliminatório. Os locais e horários ainda serão informados para as duas etapas.