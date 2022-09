Primavera deve ser de chuva irregular no Vale do Taquari

A primavera começou oficialmente nesta quinta-feira (22). A estação marca a passagem das características do inverno para o verão. O Núcleo de Informações Hidrometeorológicas da Universidade do Vale do Taquari (Univates) divulgou o boletim para a estação destacando os principais prognósticos para a primavera no Vale do Taquari.

Durante a estação, os acumulados de precipitação costumam ser em torno dos 595 milímetros. As temperaturas ficam mais elevadas na região do Vale do Taquari em relação ao inverno, com temperatura média de 20,1°C, temperatura média máxima de 25,7°C e temperatura média mínima de 15,4°C.

A tendência na precipitação é que fique abaixo do padrão climático para toda a estação, e serão distribuídas de forma irregular. Essas irregularidades devem se tornar mais evidentes em direção ao final da primavera, fato que pode trazer prejuízos ao setor agrícola. Em relação às temperaturas, a tendência é que fiquem em torno da normal climática para a estação.

E, como a primavera é uma estação de transição, em seu início ainda teremos dias com temperaturas amenas e até possibilidade de eventos isolados de geada entre setembro e outubro. Porém, à medida que o verão se aproxima, as temperaturas tendem a se elevar, principalmente entre novembro e dezembro, e poderá ter dias de muito calor, com temperaturas em torno dos 40 graus.

Ela pode ainda apresentar algumas características do inverno no seu início (alguns dias frios ou amenos, pois ainda há a passagem de algumas frentes frias sobre o Estado e o ingresso de ar frio). Mas, no decorrer da estação, as características passam a ser de verão (dias com temperaturas mais elevadas, devido à redução da passagem de frentes frias e ar frio). Outra característica que chama atenção durante a primavera é o aumento da ocorrência de eventos extremos de temporais com ventania, raios e granizo no Estado, por vezes com acumulados significativos de chuva em curto espaço de tempo. Isso ocorre devido às temperaturas mais elevadas associadas à circulação de umidade.