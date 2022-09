A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, esteve reunida com representantes da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), para definir questões sobre a realização do Carnaval 2023. Foi confirmada a festividade de rua de Pelotas, que foi realizada pela última vez em 2019, para os dias 21, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro do próximo ano.

A zona do Porto também foi pré-definida como o espaço que irá sediar o tradicional evento da cidade. Para realização do Carnaval, será repassado o recurso no valor de R$ 350 mil, em três parcelas pela Prefeitura, que também ficará responsável pelo repasse do valor da premiação a partir do mês de fevereiro. "A nossa expectativa é que em 2023 o Carnaval seja realizado depois desses três anos de restrições causadas pela pandemia do coronavírus. É um esforço em reconhecimento ao Carnaval de Pelotas, para que nossa cultura não se perca e seja valorizada", frisou Paula.