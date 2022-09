Presídio de Vacaria ganha um novo sistema de câmeras de vigilância

Por meio de articulação e ações do promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Vacaria, Rodolfo Grezzana, o Presídio Estadual de Vacaria (PEV) recebeu verba da Vara Regional de Execução Criminal de Caxias do Sul, a fim de adquirir 16 novas câmeras para a realização do monitoramento/cercamento eletrônico da casa prisional. Com a verba, a direção do presídio conseguiu comprar e instalar as novas câmeras e equipamentos de gravação, que foram posicionadas na parte interna da penitenciária, em seus corredores e na entrada principal de acesso às visitas, o que resulta em maior segurança para os agentes penitenciários e comunidade prisional.

Também foram instaladas câmeras no entorno do presídio, visando reforçar a segurança, no intuito de diminuir a prática de ilícitos nas cercanias, especialmente o arremesso de objetos para o pátio dos presos. A medida foi tomada em razão de que a casa prisional está localizada em via movimentada da cidade, na área central do município de Vacaria.

A parir da melhora da qualidade das imagens e de um maior número de câmeras, a ideia é que o material sirva, de maneira mais eficaz, para instrumentalizar as ações penais decorrentes das ações ilícitas, com a utilização destas filmagens captadas como prova das práticas e sua autoria. Segundo o promotor Rodolfo Grezzana, a medida foi de extrema valia e veio em boa hora. "A modernização da vigilância e cercamento eletrônico da PEV era demanda antiga do presídio, a qual necessitava do incremento da aparelhagem para melhor realizar o monitoramento da segurança interna e externa do estabelecimento penal", disse.