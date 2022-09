Escola de Novo Hamburgo aparece entre as melhores do mundo

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Adolfina Diefenthäler, do bairro São José, em Novo Hamburgo, está entre as três melhores do mundo na categoria Colaboração da Comunidade, do World's Best School Prizes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pela organização do prêmio internacional, que busca identificar, reconhecer e celebrar práticas inovadoras e que tenham impacto real na vida dos estudantes e da comunidade.

Até o dia 2 de outubro, o público poderá participar da votação popular para ajudar a escolher as escolas vencedoras em cada uma das cinco categorias. As premiadas receberão US$ 50 mil (em torno de R$ 300 mil). A cerimônia para o anúncio dos vencedores acontecerá no dia 19 de outubro.

Pela classificação, a EMEB Profª Adolfina Diefenthäler participará da Semana Mundial da Educação, que reunirá escolas de todos os continentes. A apresentação da escola hamburguense será no dia 18 de outubro. Este será o segundo ano consecutivo que o município tem uma escola entre as 50 melhores do mundo e participa da Semana Mundial de Educação. No ano passado, a Escola Pres. Affonso Penna, do bairro Vila Nova, apresentou sua experiência desenvolvida durante a pandemia.

As 15 escolas de todo o mundo finalistas no prêmio estão divididas em cinco diferentes áreas. A escola do Vale do Sinos está entre as três melhores na categoria Colaboração da Comunidade, que busca reconhecer escolas que estimulam a participação de estudantes, professores, funcionários e famílias. Na escola hamburguense, os processos de decisão são coletivos, incluindo as questões financeiras, estruturais, de aprendizagem e de avaliação.

Anualmente, a escola realiza uma assembleia com a participação de todos. Neste encontro, são debatidas as principais demandas. Estudantes, professores e comunidade têm a oportunidade de se manifestar e votar nos temas que consideram mais relevantes. Como todos podem participar, se sentem responsáveis pelo desenvolvimento da escola e aprendem a ouvir e respeitar as necessidades e opiniões dos outros.

O projeto pedagógico se chama "#aprenderecompartilhar" e tem sua base em três premissas: participação democrática, aprendizagem colaborativa e interação entre os pares. "Além de destacar nossa experiência a partir deste importante reconhecimento, queremos mostrar para todos que a escola pública tem qualidade e que os professores são comprometidos e qualificados", destaca Andrea Zimmer, diretora da escola que atende 750 estudantes e conta com 40 professores. As outras categorias do prêmio são: Ação ambiental, Inovação, Superação de adversidade e Apoio à vidas saudáveis.