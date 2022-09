O quadro de apenados para trabalhos de limpeza urbana será ampliado em Venâncio Aires. Uma reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente definiu a contratação de mais sete pessoas para os serviços, ampliando para 10 o número de trabalhadores. Dessa forma, serão formados dois grupos de cinco integrantes para manutenção do passeio público.

Os trabalhos serão realizados de segunda a sexta-feira. Uma equipe atuará em turno único, das 5h às 11h30min, para limpeza urbana, com atividades de varrição, capina e pintura de meio-fio. Já a outra turma trabalhará, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, realizando serviços gerais, como roçada, recolhimento de galhos e de entulhos, entre outros.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, os apenados receberão mensalmente 75% do salário mínimo e a redução de um dia de pena a cada três dias de trabalho. O município já conta com termo de cooperação para a utilização de mão de obra prisional. Atualmente, três pessoas já realizam serviços de limpeza urbana. "A iniciativa busca garantir mais dignidade às pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho. Essa é uma forma que gera benefícios diversos para todas as partes envolvidas", diz Nilson Lehmen.