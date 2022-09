Policlínica de Santa Maria passa a atender em novo endereço

Pessoas que necessitam de atenção à saúde mental agora têm um novo espaço para atendimento em Santa Maria. A Policlínica Municipal de Saúde Mental funciona em novo local, reformado e em endereço central. O local abriga também o Ambulatório Transcender, espaço do município que realiza atendimento específico para homens e mulheres trans e travestis.

Quem busca o atendimento deve ir até a rua dos Andradas, 1.397, sala 102. No local haverá atendimento para pessoas trans e na área da saúde mental. Além disso, é possível a realização de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite.

Segundo a superintendente de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, Juliana Pruni, a Policlínica Municipal é o serviço de referência para atendimentos especializados eletivos, ou seja, para acesso dos usuários que estão em lista de espera após regulação. "Trata-se dos casos que não se enquadram aos protocolos de atendimentos em outros locais, porém, que podem aguardar o agendamento para consulta com profissionais especialistas", explica.

O Ambulatório Transcender atende em demanda livre e referenciada usuários voltados para o público LGBTQIAP . Além de ações de prevenção, promoção e reabilitação em saúde junto a Rede de Atenção à Saúde (RAS), por meio de matriciamento e atividades junto a outros serviços da rede, escolas, comunidade e redes sociais, a equipe realiza atendimentos com acolhimento e escuta qualificada, com posterior encaminhamento especializado conforme necessidade.

O psicólogo e coordenador do Ambulatório Transcender, César Bridi Filho, reforça que o atendimento é gratuito, público e acessível para toda a população. "O ambulatório conta com atendimento psicológico, enfermagem, medicina, assistente social, residentes, estagiários e profissionais vinculados à saúde mental. A novidade da mudança de local é por ser no Centro da cidade, com espaço amplo e que facilita os atendimentos", afirma.