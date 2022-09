Garibaldi sedia Festival da Primavera neste sábado

A chegada da primavera será comemorada com uma grande programação em Garibaldi, na Serra gaúcha. O Festival da Primavera ocorrerá no sábado (24), no Museu Municipal, trazendo atrações turísticas e culturais que se estenderão ao longo de todo o dia.

O museu abrigará duas exposições: a Eterna Primavera, com obras da artista plástica garibaldense Vanessa Lazzari, na sala de entrada do Museu Municipal. Já na sala do Memorial Garibaldi, serão exibidas fotografias de paisagens naturais do interior garibaldense. Outras atrações são a mostra de orquídeas, no pátio do museu, venda de cactos e suculentas, além de plantas carnívoras e bonsais.

Na gastronomia, destaque para a comercialização de espumantes, bebida tradicional da cidade referendado, além de cervejas. E em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará a entrega gratuita de mudas de ipês e de camélias, flor símbolo de Garibaldi. O evento será realizado das 10h às 18h30 e, em caso de chuva, será transferido para o domingo (25).

"Estamos fazendo o resgate da nossa flor símbolo, uma planta que se identifica com os imigrantes italianos em razão de sua resistência e durabilidade, remetendo às dificuldades que nossos antepassados sofreram no início da colonização, sempre na esperança de dias melhores", observa o prefeito Sérgio Chesini.