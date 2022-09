Jardim Botânico de Lajeado recebe concerto musical

A chegada da estação mais colorida do ano será celebrada em Lajeado neste domingo (25), com a 7ª edição do Concerto da Primavera. A prefeitura realiza o evento no Jardim Botânico, que conta com apresentações de orquestras e banda e exposições de floriculturas do município. O evento também celebra os 27 anos do local, comemorado no dia 18 de setembro.

A primeira apresentação será da Banda da Casa de Cultura de Lajeado. Após, a programação segue com a Orquestra Base e Coral Infantil do Colégio Gustavo Adolfo. A última apresentação do concerto será do Grupo Musical da SLAN (Cantando e Tocando a Alegria de Viver). "É um momento de contato com a natureza e de celebração pela chegada da nova estação. Um evento já tradicional que reúne natureza e música. Além disso, queremos que a comunidade aprecie o momento e se aproxime do Jardim Botânico, "esclarece a bióloga e coordenadora do Jardim, Edith Ester Zago de Mello.

Para esta edição, o Jardim Botânico abrirá espaço para as floriculturas do município realizarem uma exposição durante o evento. Cada floricultura poderá utilizar um espaço onde poderá instalar mesa ou gazebo. Edith explica que a estrutura para exposição e venda de flores é de responsabilidade do interessado.

No domingo passado, aniversário do JBL, foram realizadas diversas oficinas no local com a participação de cerca de 50 pessoas. Pela manhã, ocorreu a oficina de "Observação de Aves Guiada", ministrada por Cleberton Bianchini e Hamilton César Grillo. Os participantes identificaram mais de 50 espécies, entre elas a sairá-viuvinha, tangará, sovi, gavião-tesoura, pica-pau-verde-barrado, ferro-velho, tiê-preto, patinho, pula-pula-assobiador, entre outros.