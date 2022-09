Localidades do interior de Severiano de Almeida recebem obras

A prefeitura de Severiano de Almeida vem trabalhando para que novos empreendimentos sejam edificados no município, ou que os proprietários rurais também possam ampliar os já existentes. Acontece na cidade o programa de obras de terraplanagens que, especialmente em 2022, tem beneficiado diversas famílias do meio agrícola.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valmor Lazzarin, são serviços de terraplanagens para aviários, estruturas de gado de leite e pocilgas, que vão desde abertura de novos espaços até ampliações, incluindo galpões e casas. A prefeitura faz todo o serviço, incluindo cascalhamento e tubulação, onde há necessidade.

Segundo ele, a prefeitura concede, desde o mês de agosto de 2021, através de legislação específica, 100% de abatimento dos valores investidos com os serviços, sendo, na avaliação do secretário Lazzarin, uma grande conquista ao setor. "É uma maneira de oportunizar ao nosso produtor de ampliar sua produção, tornar a propriedade mais rentável e fazer com que, através destes ganhos e melhora da qualidade de vida, permaneça com suas atividades no campo", frisa Lazzarin.

O secretário enfatiza ainda que o investimento feito pela prefeitura é de suma importância para toda a cadeia econômica do município. "O produtor vai ganhar ampliando suas atividades, melhorando a sua qualidade de vida que vai acabar impactando no comércio, na indústria e até mesmo na arrecadação do município. É uma roda que não para e todos saem ganhando", pondera Lazzarin.