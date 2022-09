UTI pediátrica de Lajeado completa 3 meses de operação

Reinaugurada na metade de junho, a UTI Pediátrica do Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, tem apresentado resultados positivos desde a reabertura. O setor já atendeu 77 crianças entre 29 dias e 13 anos, vindas de 39 cidades do Estado, com dois óbitos confirmados, segundo a instituição.

O setor havia sido fechado na metade de 2021 devido a problemas com a legislação. No período, deixou de atender pequenos pacientes vindos de diversas cidades do Estado, gerando um problema de difícil solução para responsáveis pelas crianças e também para profissionais da saúde, que precisavam, durante os meses de fechamento, encontrar soluções para o atendimento - sendo necessário, em alguns casos, enviar os pacientes em estado grave para hospitais de outras regiões. Em dezembro, o governo estadual repassou verbas, o que permitiu que a nova UTI fosse construída em tempo recorde, antes do prazo previsto.

A UTI Pediátrica conta com 10 leitos e sua construção foi um investimento de R$ 3,36 milhões (R$ 1,74 milhão oriundos de recursos estaduais para reforma, R$ 1,55 milhão de recursos do Estado para aquisição de equipamentos e, o restante, recursos do próprio HBB). "A unidade é de grande importância para o Estado e para região, pois está capacitada a atender crianças que necessitam de cuidados intensivos com o suporte de equipamentos de última geração e uma equipe multiprofissional qualificada, capaz de prestar seu serviço tanto para os pacientes quanto para seus familiares", observa a enfermeira Giovana Johann, que coordena o setor.