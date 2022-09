Sistema vai agilizar o andamento de processos ambientais em São Leopoldo

Foi assinado, em São Leopoldo, o contrato de aquisição do primeiro sistema informatizado de gestão ambiental, com objetivo para acesso de processos administrativos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam). Organizado pela empresa Pólis/Thema, vai permitir a requisição de serviços por meio de formulários on-line, recebimento de boletos, realização de pagamentos de taxas, autorizações e licenças assinadas eletronicamente.

Além de agilizar o processo e disponibilizar o autoatendimento ao cidadão, a digitalização dos processos administrativos fará com que os documentos, antes guardados fisicamente, agora possam circular de maneira virtual, criados por formulários on-line ou digitalizados, assim permanecendo por tempo indeterminado em banco de dados. Com isso, não será necessário que os arquivos físicos ocupem espaços e consumam recursos públicos.

O prefeito Ary Vanazzi destacou as perspectivas que este contrato promove para o futuro da cidade. "Estamos em um processo de modernização no nosso município, o que não é uma tarefa simples. Esta é uma demanda complexa e de grande impacto que ajudará muito no nosso desenvolvimento e crescimento econômico, principalmente por facilitar a vida do empreendedor e do gestor público, tornando todo o processo mais moderno e rápido. Temos perspectiva de um grande avanço na implementação de sistemas em todas as secretarias até o final deste ano e metade de 2023", disse.

O secretário do Meio Ambiente Anderson Etter comentou sobre os benefícios que esta mudança trará para a vida do cidadão e a favor da cidade como um todo. "Este sistema tem como objetivo diminuir a burocracia, permitir um contato virtual e sem a necessidade de deslocamento presencial na secretaria, sobretudo, extirpar o uso de papéis que era algo incoerente com a prática da nossa secretaria", explicou.