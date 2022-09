A cidade de São Leopoldo, a partir desta quinta-feira (22) inicia a vacinação contra a Covid-19 em outras três unidades básicas. São elas: Cohab Feitoria, Imigrante e Trensurb. A descentralização da vacina começou no dia 16 de setembro.

Pessoas com 30 anos ou mais continuam a receber a quarta dose, ou segunda dose de reforço contra a covid-19. A vacinação pediátrica segue para crianças a partir dos três anos, no Centro de Vacinação, a Sede Social da Sociedade Ginástica, localizada na rua Conceição, 279, Centro. O horário de atendimento será o habitual das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O local funcionará no sistema a pé

O tempo de intervalo entre as doses permanece de quatro meses da segunda. Com exceção dos imunossuprimidos, que necessitam de apenas 28 dias de intervalo. Já para a quarta dose, o intervalo é de quatro meses. Está disponível a quarta dose para pessoas com comorbidades acima dos 18 anos.