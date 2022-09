Taquara tem campanha para arrecadar brinquedos

A campanha de arrecadação de brinquedos para o primeiro Dia das Crianças da Integração de Taquara foi prorrogada. Até o dia 7 de outubro, os moradores poderão doar bonecas, bolas, carros, jogos educativos e outros brinquedos novos, que serão entregues às crianças que participarem do evento.

As doações podem ser feitas em cinco diferentes locais: na Prefeitura, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, na Biblioteca Pública Municipal Professor Rodolfo Dietschi, no Sicredi e no Sesc. O Dia das Crianças da Integração será no feriado de 12 de outubro, das 14h às 18h, na rua Júlio de Castilhos, no Bairro Centro.

A festa será neste local em razão das obras de melhorias que estão sendo realizadas no Parque do Trabalhador. "Estamos unindo forças para realizarmos um evento incrível aos pequenos taquarenses. Com o apoio da comunidade, de empresas e organizações, tenho certeza de que esta iniciativa será um sucesso, reunindo milhares de pessoas", destaca a prefeita Sirlei Silveira.

O evento terá atividades culturais e recreativas, doação de brinquedos, lanches e sorteio de brindes. O Dia das Crianças da Integração é uma realização da Prefeitura de Taquara, em parceria com cooperativas de crédito, entidades, clubes de serviços e empresários. A programação completa da festa será divulgada nos próximos dias.