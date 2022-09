Erechim inicia a construção do Parque do Arvoredo

A quarta-feira (21) - data em que se comemora o Dia da Árvore - foi marcada pelo plantio das primeiras árvores no Parque Arvoredo em Erechim. A atividade também marcou o início da 20ª Semana Municipal de Meio Ambiente, com o slogan "Meio Ambiente e Bem-Estar: A Natureza te abraça" e o 19º Fórum Regional de Meio Ambiente.

De acordo com o prefeito, Paulo Polis, olhar a vida de forma abrangente, priorizar o bem-estar das pessoas, promover o desenvolvimento humano e econômico, incluindo a preservação da natureza são os princípios da cidade."Um desses projetos traduzem, perfeitamente, estes objetivos, ampliando as áreas de convívio social para lazer, diversão e cultura, que é a construção do Parque do Arvoredo onde hoje damos início a esse projeto com as árvores que plantamos aqui pelas mãos de diversas pessoas", disse .

O secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, destaca que esse plantio é somente o início de um grande projeto de plantar 105 mil árvores nativas em alusão aos 105 anos de Erechim, que serão celebrados em 2023, num investimento de cerca de R$ 2 milhões. "O meio ambiente e o desenvolvimento de um município podem sim andar lado a lado. Hoje é um dia histórico! Essas árvores que plantamos aqui são um marco para a melhoria de todos os fatores relacionados ao meio ambiente. E o slogan dessa Semana de Meio Ambiente onde a natureza abraça as pessoas nos remete ao sentimento de que todos somos o meio ambiente e todas as nossas ações refletem em um futuro melhor para as novas gerações e para o crescimento sustentável do município", declara Cristiano Moreira.

A Semana de Meio Ambiente acontece até sábado (24). Além do plantio das árvores, a Semana de Meio Ambiente conta com uma grande programação que será realizada no Parque Municipal Longines Malinowski.