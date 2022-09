O Procon de Canela alerta a população a respeito de novas tentativas de golpe que têm sido praticadas e que estão sendo registradas no órgão de proteção ao consumidor. De acordo com o relato de pessoas que procuraram ajuda, os golpistas entram em contato por telefone com a vítima informando sobre uma ação judicial, e em muitos casos convencendo as pessoas que seja feito o depósito de certa quantia para pagamento de despesas processuais.

Os golpistas podem tentar também se passar por advogados, assessores de advogados, servidores do judiciário, servidores de instituições públicas. Esse tipo de golpe é recorrente e a recomendação é que a pessoa verifique a situação do processo no tribunal onde tramita, confira se o seu nome está entre as partes e se assegure de quem entrou em contato seja realmente o que está cuidando da causa. O Procon recomenda que a população fique atenta a contatos dessa natureza e registre ocorrência em caso de golpe.