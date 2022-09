Antiga prédio onde ficava a rodoviária do Cassino vai abrigar área comercial

Com o objetivo de ofertar mais um local comercial e de lazer aos moradores e visitantes, o prédio da antiga Estação Rodoviária do Cassino está sendo plenamente revitalizado em Rio Grande. As obras, que já foram iniciadas, têm valor estimado de R$ 275 mil e estão sendo executada pela empresa Rio Mar, vencedora da licitação.

A antiga sede da rodoviária do balneário tem área total aproximada de 318 m². De acordo com o projeto estão previstos sete pontos comerciais no local, que também poderão ser sublocadas após concluída a reforma, se assim for de interesse da empresa.

A Rio Mar foi considerada vencedora do processo após apresentar proposta de R$ 7.856,00, e terá carência na cobrança do aluguel por seis meses para que realize as obras de infraestrutura do prédio. A partir do 7º mês, o valor devido de aluguel será descontado da quantia investida nas obras, até o limite do orçamento apresentado pelo município.

Como parte do processo, em troca da reforma, a empresa poderá trabalhar com a exploração econômica do prédio pelo prazo de cinco anos podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, de acordo com o contrato com a prefeitura. "A nossa ideia é reformar o prédio, que tem posição privilegiada e hoje está sem uma proposta de utilidade ao público. Queremos transformar em um centro comercial, com espaço para que a população possa confraternizar", aponta o secretário do Cassino, Irajá Pelegrini

A concessão é justificada, segundo a prefeitura, pois visa salvaguardar o patrimônio público municipal, promovendo a sua valorização por meio de obras necessárias. A ideia com a reforma é melhorar o desenvolvimento econômico da região.