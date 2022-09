A Secretaria de Meio Ambiente de Venâncio Aires prevê a instalação de 151 lixeiras para papel na região central do município e em algumas áreas verdes. As primeiras vias a receberem as lixeiras são Imperatriz Dona Leopoldina, Júlio de Castilhos, Osvaldo Aranha e Tiradentes. A expectativa é que os equipamentos sejam instalados até o mês de novembro.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, a instalação das lixeiras começou no caminhódromo e seguirá nas ruas principais e transversais da área central, onde há maior circulação de pessoas e acúmulo de lixo seco. O recolhimento dos resíduos ocorrerá diariamente por uma empresa terceirizada.

"Esses equipamentos são muito importantes para o município e a instalação deles reforçará as ações de limpeza urbana. A expectativa é que as papeleiras contribuam com a manutenção das calçadas, onde há grande concentração de estabelecimentos comerciais", afirma o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen.