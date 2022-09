Novo Hamburgo sedia filmagem de longa-metragem nacional

A cidade de Novo Hamburgo foi recentemente cenário para o longa-metragem "Ainda somos os mesmos", do diretor Paulo Nascimento. No elenco estão o ator Edson Celulari, Carol Castro, Nicola Siri e nos bastidores profissionais renomados da área do cinema nacional.

As filmagens de "Ainda somos os mesmos" ocorreram no Espaço Cultural Estação Cidadania, localizado no bairro Boa Saúde, em um terreno ao lado da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jair Henrique Foscarini, também no Boa Saúde e nos pavilhões e o pátio da Fenac. "Após um longo período pandêmico, nosso seguimento foi bastante atingido, onde os teatros, cinemas, área do entretenimento ficaram parados. A gente volta com toda a vontade e viver esse retorno em uma cidade com essas iniciativas de políticas públicas, com pessoas interessadas e o audiovisual sendo fomentado, espero que isso seja irreversível. É importante na formação e gera o interesse do público jovem e infantil, e é um ganho dentro da economia de uma cidade, porque Novo Hamburgo é uma cidade calçadista famosa no nosso país e que agora apresenta esse novo lado", ressalta ator Edson Celulari.

Cabe ressaltar que Novo Hamburgo foi a única cidade gaúcha a ser contemplada pelo programa da Ancine em 2018, retornando o investimento na produção audiovisual em setores de comércio e serviços, visto que a maior parte das produções viabilizadas com recursos destes editais serão gravadas no município. Mais dois longas-metragens foram contemplados pelo edital de fomento à produção audiovisual, e serão rodados na cidade: o Colecionário (Fantaspoa Produções Artísticas e Culturais Ltda ME), e Espiral (Convergência Produtora - Leonardo Vieira Peixoto ME).

Além dos três projetos selecionados no edital de produção de longas-metragens, foram contemplados três projetos de desenvolvimento, desde a etapa de pré-produção, para longas-metragens ou animações; cinco projetos para a produção de curtas-metragens de ficção, animação ou documentário; 10 projetos de desenvolvimento de pilotos para obras seriadas de ficção; um projeto para o fomento de um festival de pilotos de série, que será realizado em Novo Hamburgo de 12 a 15 de novembro.