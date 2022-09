O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021. A cidade de Ivoti ficou em primeiro lugar entre as cidades do Vale dos Sinos nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com nota 6.1; e em 2º nos iniciais (1º ao 5º ano), com 6.7 de avaliação.

O IDEB é o principal indicador da qualidade da Educação Básica no Brasil. Realizado a cada dois anos, o índice calcula o desempenho das escolas públicas e privadas do país no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a partir de questões aplicadas aos alunos em provas de língua portuguesa e matemática e da taxa de aprovação.

Para a secretária de Educação, Cristiane Spohr, o resultado alcançado é motivo de comemoração. "Ser referência na região é fruto de um trabalho coletivo do município, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, psicólogos, profissionais da educação e famílias, que foram incansáveis para se reinventar com o objetivo de minimizar o impacto e conseguirmos manter a qualidade na educação do nosso município. Parabenizo a todos os envolvidos, pelo esforço e dedicação com nossas crianças e estudantes", comenta a secretária.