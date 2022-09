Lajeado sedia evento voltado para as startups da área da saúde

A cidade de Lajeado recebe, de sexta-feira (23) até o domingo (25) o evento de inovação e empreendedorismo Techstars Startup Weekend, voltado para a área da saúde. Esta será a 7ª edição global Startup Weekend e ocorre no Vibee Unimed, junto à sede administrativa da Unimed. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver startups para qualificar os serviços da saúde, atuando em áreas como cuidado ao paciente, gestão da saúde, telemedicina, dispositivos médicos, tecnologias para exames, entro outros temas.

O Startup Weekend Lajeado/HealthTech terá duração de 54 horas. Neste período, designers, desenvolvedores, profissionais de marketing e demais áreas se reúnem para compartilhar ideias, formar equipes e lançar startups. Na sexta-feira, às 18h30, ocorre a apresentação de ideias de negócios aos participantes. Após, todos escolhem as ideias que mais se destacaram. Das ideias mais votadas são formados os times em que os participantes irão trabalhar.

No sábado e no domingo, mentores com conhecimento na área auxiliam os participantes na construção dos negócios: a ideia é validada, e os times criam um modelo de negócios, além de um protótipo. No domingo, as startups criadas são apresentadas para uma banca de jurados e as melhores ideias são premiadas.

O valor do ingresso para quem quiser acompanhar o evento das startups em Lajeado é de R$ 120,00 e garante ao participante sete refeições servidas ao longo do fim de semana, além de acesso a profissionais de referência nas áreas de conhecimento. Para mais informações sobre o Startup Weekend Lajeado/HealthTech, os interessados podem seguir o perfil do evento no Instagram (@swlajeado).