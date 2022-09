O Hospital Regional de Santa Maria fez a primeira cirurgia neurológica de alta complexidade, com um procedimento para a retirada de um tumor da base do crânio com invasão da órbita de um paciente. A cirurgia durou sete horas e foi realizado pelo chefe de Serviço do hospital, Rodrigo Tavares, e o neurocirurgião Gustavo Isolan, do serviço de Neurologia e Neurocirurgia contrato pelo hospital, com auxílio da equipe de enfermagem.