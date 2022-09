São Vendelino espera 20 mil pessoas durante a 17ª Kerbfest

A cidade de São Vendelino, no Vale do Caí, realiza em outubro a 17º Kerbfest. Realizada habitualmente em anos ímpares, a festa não ocorreu em 2021 em função da pandemia, mas retorna neste ano cheia de atrações para movimentar a região.

Nos dois últimos finais de semana do mês - dias 14, 15, 16 e 20, 21, 22 e 23 -, a comunidade se reunirá para reverenciar a cultura e as tradições da colonização alemã. Cucas, linguiças, bolinho de batata, chopp, shows, jogos germânicos e diversas outras atrações fazem parte da programação.

Nesta segunda-feira (19), a prefeita do município, Marlí Lourdes Oppermann Weissheimer, esteve no Jornal do Comércio juntamente com as soberanas da festa, a rainha Laura Carolina Schneider e as princesas Cheila Fritzen e Ana Luísa Schoulten. Marlí diz que a expectativa é receber ao todo 20 mil pessoas nesta edição da kerbfest, número bem superior ao da população do município, atualmente em cerca de 3 mil pessoas.

A festividade ocorre nas ruas centrais da cidade, que ficam fechadas ao trânsito. No dia 14 de outubro, haverá o desfile de abertura, a partir das 19h, seguido por um jantar típico e o tradicional baile. A programação cultural contará com apresentações de bandas típicas alemãs, grupos locais e orquestras. Entre os destaques, estão os shows DJ alemão Michael Maus, no dia 15, e a apresentação da Banda Os Atuais, no dia 16.

Nos dois finais de semana da Kerbfest, será possível degustar vários práticos típicos da culinária alemã,. Entre outras delícias, haverá pães e cucas, que serão preparados em fornos à lenha.

A programação conta ainda jogos germânicos como o Stammbier, Chopp em metro e passeio do Kerbwagen. O evento terá uma área para os produtores rurais comercializarem seus produtos, sem custo para participar, conforme explica a prefeita. Haverá ainda um Espaço do Empreendedor, Feira Industrial e Comercial e exposição de veículos e implementos agrícolas, entre outras atividades.

Além das atrações da festa, Marlí ressalta as belezas de São Vendelino, chamada de "o pequeno paraíso". A cidade tem o ponto mais alto do Vale do Caí, o Morro da Canastra, com 664 metros de altitude, de onde é possível avistar Porto Alegre. "Quem entra na cidade à noite diz que é um pedacinho da Europa", destaca a prefeita.