Canoas se prepara para receber a tecnologia 5G

Com o objetivo de acelerar o processo de implantação da internet 5G em Canoas, a prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata sobre a implantação da tecnologia na cidade. O texto prevê a facilitação do licenciamento de instalação das antenas em espaços públicos, como placas de rua e paradas de ônibus. A medida é necessária pois o avanço desta tecnologia depende de infraestrutura, já que as ondas do 5G são mais curtas e necessitam de mais antenas.

A nível de comparação, a internet 5G é dez vezes mais veloz que a atual 4G, gerando uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis para os canoenses. "A tecnologia 5G demanda uma grande infraestrutura em quantidade de antenas, de menor porte, se considerarmos as tecnologias 2G e 4G. Assim, o projeto de lei busca simplificar o processo de licenciamento, dando agilidade e celeridade ao processo, fundamental para disponibilidade e ampla cobertura da tecnologia G", explica Ângela Amaral, secretária adjunta de captação do Escritório de Projetos (Epro). Protocolado no dia 30 de agosto, o projeto de lei complementar tem previsão de ser votado nesta semana, segundo o secretário de Relações Institucionais de Canoas, Emílio Neto.

Até então, apenas a capital Porto Alegre possui sinal 5G disponível para a população no RS. Conforme cronograma previsto em edital do governo federal, a tecnologia está prevista para cidades de 200 mil habitantes ou mais somente a partir de 30 junho de 2023.