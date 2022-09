Santa Maria terá voos para Florianópolis durante o verão

Estão confirmados novos voos entre Santa Maria e Florianópolis a partir de 20 de dezembro. Na segunda-feira (19), a prefeitura recebeu a documentação para oficializar as operações, que serão realizadas pela empresa Azul Linhas Aéreas com destino à capital catarinense

Os voos estão previstos para ocorrer entre dezembro e fevereiro, durante o período de férias, quando a cidade de Santa Catarina é mais procurada em função das praias. As passagens, inclusive, já estão à venda pelo site da Azul, a partir de R$ 266,00.

De acordo com as informações preliminares, os voos ocorrerão sempre às terças, às quintas e aos sábados. A saída de Santa Maria será às 15h05min e, de Florianópolis, às 12h50min. O tempo de viagem é de, aproximadamente, 1h40min. A aeronave utilizada será a do modelo ATR 72, com 70 lugares.

Para o prefeito em exercício Rodrigo Decimo, a notícia precisa ser comemorada porque significa mais um reconhecimento a capacidade operacional do Aeroporto de Santa Maria, que é administrado pela prefeitura. "É inegável como Santa Maria tem ganhado destaque no setor aeroviários nos últimos anos. Temos voos para Porto Alegre e, antes do fim do ano, teremos também para Florianópolis e São Paulo. É a nossa cidade conectada com o mundo, facilitando a vida de quem, até então, precisava ir de ônibus ou carro até Porto Alegre para viajar de avião", afirma Decimo.

Além disso, estão confirmados, também, os voos entre Santa Maria e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para ocorrer a partir de 1º de novembro. Eles serão operacionalizados pela Gol Linhas Aéreas e as passagens também já estão à venda pelo site da empresa.