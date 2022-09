Cursos de TI para jovens são oferecidos em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul e o Senac-RS unem-se em uma parceria com o propósito de preparar jovens em situação de vulnerabilidade para atuarem no mercado de Tecnologia da Informação. A partir das habilidades adquiridas no decorrer das aulas, os alunos poderão atuar como desenvolvedores de software através da oferta de trilhas de capacitação do Programa RS TI.

Além da capacitação, os estudantes e egressos do programa, assim como as empresas parceiras, terão o benefício de se conectarem por meio de uma plataforma digital do Senac-RS. A ideia é aproximar os futuros profissionais das empresas de tecnologia. "A automação, a inteligência artificial e as novas linguagens surgem hoje com um forte apelo mercadológico. Na área da tecnologia da informação há excelentes oportunidades de emprego que estão a espera de pessoas capacitadas", disse a coordenadora responsável pela parceria com o Senac, Luciana Back.

As aulas serão realizadas nas dependências do Senac e nesta primeira turma serão disponibilizadas 20 vagas. O cronograma de atividades prevê na trilha um sobre software em nível inicial, três oficinas: Lógica de Programação, Desenvolvimento Front End e Javascript. Os encontros serão sempre no turno da tarde, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. Já a carga horária total é de 204 horas, iniciando em outubro e encerrando em junho de 2023.

Para ter acesso a uma vaga é preciso ter idade mínima de 15 anos, estar matriculado na escola e frequentando, no mínimo, o Ensino Médio, possuir RG e CPF, ter conhecimentos básicos de informática comprovados por meio de oficina de nivelamento e aptidão no Senac. Além disso, é condição para conseguir a vaga enquadrar-se na condição de baixa renda (com valores per capita de até dois salários mínimos nacionais, ou R$ 2.224,00).