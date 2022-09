Prefeitura fecha Centro Covid em Novo Hamburgo

A partir desta quarta-feira (21), pacientes com sintomas gripais e suspeitas de covid-19 serão atendidos em todas as unidades de saúde de Novo Hamburgo. Os casos mais graves serão encaminhados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas Centro e Canudos para avaliação se há necessidade de internação hospitalar. A medida, segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Reidel, dá mais comodidade aos usuários, uma vez que não precisarão mais se deslocar até o Centro Covid ao lado do Hospital Municipal.

"O avanço da vacinação, que fez cair o número de casos graves e as internações hospitalares, nos permite adotar esta sistemática, que leva o atendimento covid para mais perto das pessoas", explica o secretário. As unidades de saúde já estão preparadas para atender este público, inclusive com testes covid disponíveis quando requisitados pelo médico. Com isso, o Centro Covid deixará de ser a referência para atendimento da doença na cidade e será desativado.

Segundo dados do Centro Covid, o número de atendimentos realizados no mês de agosto é um dos mais baixos no local. Em média, foram 30 pacientes atendidos por dia, a menor média desde junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia. Com a queda na demanda dos pacientes por conta da infecção, a prefeitura também decidiu pelo fechamento do setor ao lado do hospital da cidade. Deste total, quase metade foram descartados para covid e liberados. "Com a vacinação, os sintomas estão muito semelhantes a uma gripe, às vezes um pouco mais severa mas sem necessidade de internação", conta Reidel.

Também em decorrência da vacinação e queda nas internações por conta da doença na cidade do Vale do Sinos, a prefeitura publicou decreto nesta semana atualizando o protocolo de uso de máscaras em ambientes fechados e abertos. A obrigatoriedade foi mantida apenas em hospitais e serviços de saúde públicos e privados. Já no transporte público o uso passou a ser recomendado; enquanto nos demais espaços o uso é facultado.