Ecoparque de Caxias do Sul vai receber evento com ofertas de serviços gratuitos e atrações no fim de semana

Um dos principais espaços ambientais de Caxias do Sul estará com seus mais de 12 hectares de área verde e infraestrutura à espera da comunidade. Com uma série de atrações especiais, atividades e serviços gratuitos para a população, estreia neste sábado (24), a partir das 14h, a Primavera no Ecoparque.

A escalação de espetáculos artístico-culturais prevê um menu eclético: apresentações do Quarteto de Clarinetes da Orquestra Municipal de Sopros, da Orquestra do Programa Florescer do Instituto Elisabetha Randon, da banda Triuna, do músico Júlio do Pagode e da banda marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Roberto Silveira. A dica é levar a própria cadeira ou esteira de praia, para garantir o conforto durante a tarde.

Logo na estreia, a Primavera no Ecoparque já reserva um momento especial na programação. O ato de encerramento do plantio das 132 árvores dedicadas a personalidades de destaque para a história e o desenvolvimento de Caxias do Sul, iniciado ainda em junho, em alusão aos 132 anos de emancipação política completados em 2022, promoverá o encontro de expoentes dos mais diversos segmentos da sociedade. Todos os homenageados, seus familiares ou representantes já foram convidados.

Fora do palco, além de distribuição gratuita de pipoca e erva-mate (basta trazer de casa a cuia, a bomba e a água quente), e da presença de um foodtruck comercializando hambúrgueres, destaque para os atrativos ambientais. "É um evento que celebra, duplamente, o ressurgimento da vida na natureza, após o inverno, e, da mesma forma, a retomada da vida da própria comunidade, após dois anos de restrição forçada pela pandemia. E será também uma grande oportunidade para a própria população tomar contato com um espaço privilegiado do município, aberto a todos", afirma o secretário municipal do Meio Ambiente, João Osório Martins.