O município de Gramado passa a contar com o programa Sebrae Delas. A iniciativa, criada pela entidade, busca valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino.

A primeira ação do programa é a abertura de um edital para ingresso no Cocreation Mulher Gramado, em que mulheres gramadenses podem inscrever ideias que querem transformar em negócios. As 30 primeiras inscritas serão contempladas pelo edital, ingressando em um processo de pré-incubação de seis meses do seu projeto, onde terão acesso a métodos e ferramentas que ajudarão a acelerar o negócio.

As inscrições já começaram e podem ser feitas através do site da prefeitura até o dia 1 de outubro. Para aquelas que preferirem realizar a inscrição presencialmente, com auxílio da Sala do Empreendedor, a data é de 27 a 30 de setembro, das 11h às 17h30, na avenida das Hortênsias, 2029.