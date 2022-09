Com o apoio institucional do Ministério Público e da Fundação Escola Superior do Ministério Público, a Associação do Ministério Público, em parceria com o curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil - campus Torres, promoverá, nos dias 21 e 22 de setembro, a XIV Semana do Ministério Público do Litoral Norte. O evento contará com as palestras do procurador de Justiça Luiz Fernando Calil de Freitas, da procuradora Denise Casanova Villela, da coordenadora do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Justiça Carla Carrion Frós, e do ex-procurador de Justiça e desembargador aposentado José Antonio Paganella Boschi.

Para o promotor de Justiça e professor do curso de Direito da Ulbra Torres, Vinícius de Melo Lima, o evento, que já teve edições em Capão da Canoa, tem mantido a tradição de proporcionar aos estudantes um maior conhecimento nas áreas de atuação do Ministério Público. "Estamos chegando na décima quarta edição, o que mostra a perenidade da proposta e a relevância dos temas abordados ao longo dos anos", destaca.

A XIV Semana do Ministério Público do Litoral Norte acontece nos dias 21 e 22 de setembro, sempre às 19h no Auditório da Ulbra Torres (Rua Universitária,1900 - Parque do Balonismo).