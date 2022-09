Parque tradicionalista de Passo Fundo recebe obras

A prefeitura de Passo Fundo está realizando uma série de melhorias no Complexo Turístico da Roselândia. O investimento é de aproximadamente R$ 7 milhões, sendo R$ 4 milhões em recursos próprios e o restante captado junto ao governo do Estado por meio do Programa Avançar no Turismo RS.

O prefeito Pedro Almeida e o secretário de Planejamento, Giezi Schneider realizaram uma visita ao Parque de Rodeios. No local, uma parte das obras já está ocorrendo. "O nosso esforço é para revitalizar um espaço onde toda a comunidade tradicionalista realiza seus eventos e cultua a tradição, que é o Parque de Rodeios. Mas, além disso, também empenhamos muitos esforços na qualificação de todo o Complexo Turístico da Roselândia a fim de tornar esse espaço cada vez mais atrativo para receber diferentes públicos e atividades de turismo de lazer e de qualidade de vida", disse o prefeito.

Conforme o projeto de obras do Parque de Rodeios, a empresa contratada está realizando os serviços na parte da área campeira, com intervenções no acesso, construção de novo muro e nova porteira, conserto e colocação de cercas, nova plataforma para descarregamento dos animais e o abrigo em contêiner com área de trabalho e banheiro para médicos veterinários inspecionarem os animais durante os eventos.

O cronograma de obras inclui, ainda, melhorias e reformas em portões de alguns acessos internos do parque e instalação de mata-burros de concreto para prevenir a fuga de animais para fora do parque ou para áreas de circulação do público. Também será instalada uma cobertura ao lado da pista para proteger os animais do sol durante os torneios de tiro de laço. Também é realizado o cercamento geral do parque. Essa fase deverá ser concluída em novembro.