Sede de Santa Maria ganha ponto de descarte de óleo

A prefeitura de Santa Maria, em parceria com a empresa Cia do Óleo, passa a ter um ponto de coleta de óleo de cozinha usado, que fica no Centro Administrativo. Se descartado de maneira incorreta, o produto afeta o meio ambiente, principalmente o solo e a água. Por isso, para garantir o descarte correto do óleo de cozinha usado, a sede do município agora tem um ponto de coleta.

A recomendação é de que o produto seja armazenado em garrafas Pet. Depois, os cidadãos devem levar o recipiente ao Centro Administrativo e colocar as garrafas no tonel do Eco Ponto da Prefeitura, localizado no andar térreo, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 13h30min.

"O maior problema é que as pessoas costumam descarta o óleo usado direto no ralo da pia, em vasos sanitários ou em recipientes que vão para o lixo comum. É importante ressaltar que 1 litro de óleo pode contaminar aproximadamente 25 mil litros de água. Quando despejado de forma irregular em cursos hídricos, muitas vezes provenientes de despejos irregulares de esgoto, causam descontrole no oxigênio e a morte de peixes e outras espécies. Além da contaminação, quando em contato com o solo", destaca o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Rocha.

Os resíduos são recolhidos pela Cia do Óleo, que guarda o material. Uma empresa nacional, ligada ao sistema de coleta e transformação, recebe o óleo usado e faz a transformação deste produto em cosméticos, sabão, biodiesel. Foram instalados também ecopontos nas escolas da rede municipal de ensino, que seguem o mesmo procedimento de descarte do material.